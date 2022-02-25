Совет Европы приостановил членство России в организации

Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в организации. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.

«Комитет министров Совета Европы отказался от сотрудничества с Россией, приостановив членство нашей страны в этой организации», - заявил он в соцсетях.

По словам вице-спикера ГД, без России - самой большой страны Европы - работа Совета Европы теряет смысл. Петр Толстой заявил, что российская делегация была честна и старалась вести диалог до конца.

«Россия останется самой большой европейской страной, без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен», - подчеркнул парламентарий.

Утром в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Кроме того, российский лидер заявил о принятом решении о демилитаризации и денацификации Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не боится вести переговоры с Россией о нейтральном статусе своей страны и готов к ним. Накануне президент Украины объявил в стране всеобщую мобилизацию в течение 90 суток. Согласно указу, на Украине будет произведен призыв военнообязанных и резервистов.