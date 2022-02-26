Евросоюз ввел санкции против 60 ведущих промышленных компаний России

Власти Евросоюза ввели санкции против 60 ведущих промышленных компаний России. Финансовые и технологические ограничения коснулись предприятий военно-промышленного комплекса, энергетического, финансового и авиастроительного секторов РФ, пишет ТАСС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе заявила, что второй пакет санкций Евросоюза затронет 70% российского рынка банковских услуг и ключевые государственные компании, включая оборонные.

Она отметила, что в пакет впервые включены финансовые санкции, лишающие РФ доступа к наиболее важным рынкам капитала. Фон дер Ляйен добавила, что ЕС собирается ограничить доступ России к рынку передовых полупроводниковых технологий. В рамках санкций против энергетического сектора РФ также лишат «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». Глава ЕК считает, что таким образом Россия не сможет модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы, которые принесли ей доходы в размере 24 миллиардов евро в 2019 году.

Позже в ЦБ рассказали, что совместно с российским правительством будут оказывать необходимую поддержку банкам, которые попали под санкции, введенные из-за военной операции.

В минувший четверг президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства отметил, что обстоятельства требуют решительных действий. В своем обращении к россиянам Путин уточнил, что Москва не намерена оккупировать территории соседнего государства. Главная цель операции - защита людей, демилитаризация и денацификация Украины.