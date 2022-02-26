Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Евросоюз ввел санкции против 60 ведущих промышленных компаний России

Ян Брацкий
03:34 26.02.2022
Ранее в ЦБ пообещали оказывать необходимую поддержку попавшим под санкции банкам.
Евросоюз ввел санкции против 60 ведущих промышленных компаний России
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Global Look Press
Читайте нас на:

Власти Евросоюза ввели санкции против 60 ведущих промышленных компаний России. Финансовые и технологические ограничения коснулись предприятий военно-промышленного комплекса, энергетического, финансового и авиастроительного секторов РФ, пишет ТАСС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе заявила, что второй пакет санкций Евросоюза затронет 70% российского рынка банковских услуг и ключевые государственные компании, включая оборонные.

Она отметила, что в пакет впервые включены финансовые санкции, лишающие РФ доступа к наиболее важным рынкам капитала. Фон дер Ляйен добавила, что ЕС собирается ограничить доступ России к рынку передовых полупроводниковых технологий. В рамках санкций против энергетического сектора РФ также лишат «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». Глава ЕК считает, что таким образом Россия не сможет модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы, которые принесли ей доходы в размере 24 миллиардов евро в 2019 году.

Позже в ЦБ рассказали, что совместно с российским правительством будут оказывать необходимую поддержку банкам, которые попали под санкции, введенные из-за военной операции.

В минувший четверг президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства отметил, что обстоятельства требуют решительных действий. В своем обращении к россиянам Путин уточнил, что Москва не намерена оккупировать территории соседнего государства. Главная цель операции - защита людей, демилитаризация и денацификация Украины.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:18 В стране и мире
«Вам ли читать нам морали»: Небензя ответил постпреду США при ООН на заявление о «вторжении»
00:49 Армия
Минобороны РФ: жители украинского Мелитополя приветствовали российских военных красными флагами
01:40 В стране и мире
ЕС приостанавливает действие соглашения об упрощенной выдачи виз с Россией
00:18 Армия
Видео
На воде и в воздухе: кадры масштабных учений ВМФ РФ в Средиземном море
21:04 Армия
Видео
Опубликованы кадры переправы сил ЛНР через реку
Популярное
Видео
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.