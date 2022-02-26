«Инструкции кукловодов»: в Госдуме оценили отказ Зеленского участвовать в переговорах с Москвой

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал «Звезде» отказ украинского президента Владимира Зеленского участвовать в переговорах с Москвой по поводу нейтрального статуса Украины.

«Думаю, никто на свете не поможет понять Зеленского, это крайне сложно. Действия эти задаются инструкциями западных кукловодов. Напомню, что сегодняшняя Украина, к великому сожалению, пока еще территория внешнего управления. И, видимо, с Запада идут противоречивые инструкции, которые Зеленский автоматом выбрасывает в эфир. Он буквально через двое суток после того, как заявил о желании вернуться к статусу ядерной державы, рассказал о том, что готов к переговорам о нейтральном статусе Украины. Видимо, не имея каких-либо инструкций, он и его команда поджали хвост. На что Россия немедленно отреагировала», - подчеркнул Слуцкий.

По словам депутата в том случае, если Киев готов к конструктивным переговорам, то Россия также будет участвовать в подобных переговорах в Минске.

«Хорошо, если они закончатся конструктивным результатом. Дальше, видимо, пришла инструкция противоположного свойства и Зеленский моментально выполнил инструкцию кукловодов за океаном. Его действия, направленные против жителей ДНР и ЛНР, понять невозможно. Все это направлено на уничтожение людей. Люди, как задумано, должны быть неким инструментом по оказанию давления на Россию», - подытожил Леонид Слуцкий.

В субботу, 26 февраля, в Кремле сообщили, что Киев отказался от переговоров Москвой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что план операции Вооруженных Сил Российской Федерации был возобновлен, днем продвижение основных сил ВС продолжилось.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лжет, когда говорит о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. По словам дипломата, украинский президент сам упустил возможности переговоров по безопасности.

В четверг, 24 февраля, президент России во время телеобращения заявил о том, что началась специальная операции по защите народных республик Донбасса. Владимир Путин призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие.

Позднее в Минобороны РФ обратили внимание, что Вооруженные Силы Российской Федерации не наносят удары по городам Украины. По информации МО РФ, на вечер 25 февраля, российской армии удалось вывести из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.