Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Инструкции кукловодов»: в Госдуме оценили отказ Зеленского участвовать в переговорах с Москвой

Виктория Ивашечкина
21:47 26.02.2022
По словам депутата Леонида Слуцкого, в Киев с Запада идут противоречивые инструкции, которые «Зеленский автоматом выбрасывает в эфир».
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
Читайте нас на:

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал «Звезде» отказ украинского президента Владимира Зеленского участвовать в переговорах с Москвой по поводу нейтрального статуса Украины.

«Думаю, никто на свете не поможет понять Зеленского, это крайне сложно. Действия эти задаются инструкциями западных кукловодов. Напомню, что сегодняшняя Украина, к великому сожалению, пока еще территория внешнего управления. И, видимо, с Запада идут противоречивые инструкции, которые Зеленский автоматом выбрасывает в эфир. Он буквально через двое суток после того, как заявил о желании вернуться к статусу ядерной державы, рассказал о том, что готов к переговорам о нейтральном статусе Украины. Видимо, не имея каких-либо инструкций, он и его команда поджали хвост. На что Россия немедленно отреагировала», - подчеркнул Слуцкий.

По словам депутата в том случае, если Киев готов к конструктивным переговорам, то Россия также будет участвовать в подобных переговорах в Минске.

«Хорошо, если они закончатся конструктивным результатом. Дальше, видимо, пришла инструкция противоположного свойства и Зеленский моментально выполнил инструкцию кукловодов за океаном. Его действия, направленные против жителей ДНР и ЛНР, понять невозможно. Все это направлено на уничтожение людей. Люди, как задумано, должны быть неким инструментом по оказанию давления на Россию», - подытожил Леонид Слуцкий.

В субботу, 26 февраля, в Кремле сообщили, что Киев отказался от переговоров Москвой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что план операции Вооруженных Сил Российской Федерации был возобновлен, днем продвижение основных сил ВС продолжилось. 

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лжет, когда говорит о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. По словам дипломата, украинский президент сам упустил возможности переговоров по безопасности. 

В четверг, 24 февраля, президент России во время телеобращения заявил о том, что началась специальная операции по защите народных республик Донбасса. Владимир Путин призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие. 

Позднее в Минобороны РФ обратили внимание, что Вооруженные Силы Российской Федерации не наносят удары по городам Украины. По информации МО РФ, на вечер 25 февраля, российской армии удалось вывести из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:24 В стране и мире
Пушилин: украинские войска превращают дома людей в огневые точки
20:30 В стране и мире
Видео
Прорыв водной блокады: новые кадры ликвидации дамбы на Северо-Крымском канале
18:03 Армия
Видео
МО РФ: высока вероятность, что американские БПЛА наводили украинские катера на корабли Черноморского Флота России
17:15 В стране и мире
В ЛДПР ответили на сообщения о подключении Жириновского к аппарату ИВЛ
15:30 В стране и мире
ФСБ: украинские националисты расстреляли военнослужащего ВСУ, пытавшегося найти убежище в РФ
Популярное
Видео
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.