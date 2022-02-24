Путин назвал вынужденной мерой спецоперацию на Украине

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с предпринимателями заявил, что военная спецоперация на Украине, которая началась утром в четверг, 24 февраля, была вынужденной мерой.

«Просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно», - отметил глава РФ.

По его словам, Россия не собирается наносить ущерб системе мирового хозяйства, «в которой мы сами находимся».

«Мне кажется, и наши партнеры должны это понять и не ставить перед собой задачу выталкивать нас из этой системы», - также подчеркнул Путин.

В четверг, 24 февраля, президент России объявил спецоперацию по защите Донбасса. По словам главы РФ, Москва проводит денацификацию и демилитаризацию Украины. При этом в Минобороны РФ сообщили, что угрозы местным жителям нет.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести правящего режима Украины, военным следует сложить оружие и отправиться домой. Действия России связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники», уточнил президент.