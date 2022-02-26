МИД РФ заявил, что у Евросоюза отсутствует стремление к безопасности в Европе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявила о том, что, по мнению России, у стран НАТО отсутствует стремление к реальному укреплению безопасности в Европе на основе принципа равной безопасности.

«Намерение NATO продолжать накачивать Украину вооружениями, включая системы ПВО, говорит об одном - в разрешении кризисной ситуации в этой стране США и их союзники не заинтересованы», - заявила Захарова, сказано в сообщении МИД РФ в Twitter.

Ранее постпред КНР при ООН заявил, что обеспокоенности РФ по безопасности легитимны. По словам Чжан Цзюня, Китай выступает за всеобъемлющее рассмотрение концепции безопасности и верит, что безопасность одной страны не может быть достигнута путем подрыва другой.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев отказался от переговоров Москвой. Он также добавил, что план операции Вооруженных Сил Российской Федерации был возобновлен, сегодня днем продвижение основных сил ВС продолжилось.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент России во время телеобращения заявил о том, что началась специальная операция по защите народных республик Донбасса. Владимир Путин призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.

Позднее в Минобороны РФ обратили внимание, что Вооруженные Силы Российской Федерации не наносят удары по городам Украины. По информации МО РФ, на вечер 25 февраля, российской армии удалось вывести из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.

Ранее власти Евросоюза ввели санкции после признания РФ ДНР и ЛНР против 60 ведущих промышленных компаний России. Финансовые и технологические ограничения коснулись предприятий военно-промышленного комплекса, энергетического, финансового и авиастроительного секторов РФ.