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Постпред КНР при ООН заявил, что обеспокоенности РФ по безопасности легитимны

Иван Линдеманн
08:00 26.02.2022
Китай выступает за всеобъемлющее рассмотрение концепции безопасности и верит, что безопасность одной страны не может быть достигнута путем подрыва другой.
Постпред КНР при ООН заявил, что обеспокоенности РФ по безопасности легитимны
© Фото: 文 邵, Pixabay
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Обеспокоенности России в сфере безопасности легитимны и должны быть учтены. С таким заявлением на срочном заседании Совета безопасности ООН выступил постоянный представитель КНР при организации Чжан Цзюнь.

Он подчеркнул, что Китай выступает за всеобъемлющее рассмотрение концепции безопасности и верит, что безопасность одной страны не может быть достигнута путем подрыва другой.

«Нужна региональная безопасность. Но не за счет расширения какой-то группы стран или действий стран. Поэтому пять раундов расширения НАТО затронули законные озабоченности России в плане безопасности, они должны быть внимательно учтены и адекватно рассмотрены», - отметил Цзюнь.

Также представитель КНР отметил, что проблема Украины – это результат взаимодействия различных факторов на протяжении длительного времени. По мнению Цзюня, Киев не должен быть форпостом при конфронтации.

«Окончательное урегулирование украинского кризиса требует отказа от менталитета холодной войны, полного уважения к резонным обеспокоенностям всех стран в сфере безопасности», - заключил он.

Ранее в Киеве сообщили, что проводят с Москвой консультации насчет времени и места проведения переговоров. Накануне Владимир Зеленский заявлял, что готов обсудить нейтральный статус Украины.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по защите Донбасса. Владимир Путин заявил, что Москве просто не оставили выбора. По последним данным министерства обороны РФ, число выведенных из строя объектов военной инфраструктуры Украины возросло до 211.

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