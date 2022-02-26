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Россия закрыла воздушное пространство для Румынии

Виктория Ивашечкина
20:02 26.02.2022
Ранее РФ приняла аналогичные меры в отношении авиакомпаний Чехии, Болгарии, Польши.
Россия закрыла воздушное пространство для Румынии
© Фото: Pexels
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В Росавиации заявили, что РФ закрывает воздушное пространство для Румынии. Авиавласти России предприняли в связи в закрытием румынской стороной неба для российских самолетов в связи с признанием РФ независимости ДНР и ЛНР.

Отменяются регулярные полеты «в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ». В ведомстве заявили, что полеты из Румынии в Россию могут быть выполнены только по спецразрешению Росавиации или российского МИД.

Ранее сообщалось, что Россия закрыла свое воздушное пространство для Чехии, Болгарии, Польши в ответ на аналогичные меры. Кроме того, в субботу, 26 февраля, Эстония объявила о том, что закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов

В качестве причины закрытия воздушного пространства страны называют военную спецоперацию России по защите Донбасса. О ней Владимир Путин объявил 24 февраля. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.

По последним данным Минобороны, Вооруженные силы России поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины.

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