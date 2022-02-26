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В Кремле заявили, что Россия заблаговременно готовилась к санкциям

Виктория Ивашечкина
16:59 26.02.2022
По словам пресс-секретаря президента РФ, сейчас принимаются меры для минимизации ущерба от санкций, для бесперебойного функционирования всех отраслей экономики.
В Кремле заявили, что Россия заблаговременно готовилась к санкциям
© Фото: cattu, Pixabay
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ заблаговременно готовилась к санкциям Запада. По словам представителя Кремля, ограничения во многом были прогнозируемы.

«Санкции весьма серьезные - несколько волн санкций, которые последовали за прошедшие несколько дней», - отметил Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, «потребуется дополнительный анализ, координация работы по линии соответствующих ведомств».

«Меры принимаются незамедлительно для минимизации ущерба от санкций, для бесперебойного функционирования всех отраслей нашей экономики», - заверил Песков.

В минувший четверг президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства отметил, что обстоятельства требуют решительных действий. В своем обращении к россиянам Путин уточнил, что Москва не намерена оккупировать территории соседнего государства.

В связи с этим, власти Евросоюза ввели санкции против 60 ведущих промышленных компаний России. Финансовые и технологические ограничения коснулись предприятий военно-промышленного комплекса, энергетического, финансового и авиастроительного секторов РФ. 

Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон заблокирует четыре крупнейшие денежно-кредитные организация России, включая ВТБ, в связи с признанием РФ ДНР и ЛНР. Также отмечается, что Штаты вводят санкции против Сбербанка, Газпромбанка, против банка «Открытие», Новикомбанка и Совкомбанка. 

В свою очередь в Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва даст сильный ответ на новые санкции Соединенных Штатов. В министерстве обратили внимание на то, что меры, предпринимаемые американской стороной, являются тщетными, а США вновь пытаются зацепиться за ограничительные инструменты, которые неэффективны и контрпродуктивны

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