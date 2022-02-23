В МИД РФ заявили, что Москва даст сильный ответ на новые санкции США

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва даст сильный ответ на новые санкции Соединенных Штатов. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте российского дипломатического ведомства.

«Сомнений быть не должно – на санкции будет дан сильный ответ, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны», - говорится в сообщении МИД России.

Кроме того, в министерстве обратили внимание на то, что меры, предпринимаемые американской стороной, являются тщетными, а США вновь пытаются зацепиться за ограничительные инструменты, которые неэффективны и контрпродуктивны.

«Россия доказала, что при всех санкционных издержках способна минимизировать наносимый ущерб. И уж тем более санкционный прессинг не способен повлиять на нашу решимость твердо отстаивать свои интересы», - добавили в Министерстве иностранных дел.

Напомним, накануне американский президент Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты вводят ряд новых санкций против РФ. Американский лидер предупредил, что Вашингтон будет ужесточать их в зависимости от того, какие действия будет предпринимать Москва по отношению к Украине.