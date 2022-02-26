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Опубликованы кадры саркофага Чернобыльской АЭС, взятой под контроль ВС РФ

Роман Закурдаев
16:49 26.02.2022
Ранее Минобороны России сообщало, что радиоактивный фон в районе ЧАЭС в норме. Персонал станции продолжает обслуживать объекты станции в штатном режиме.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев показал, как сейчас выглядит четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС, территорию которой под контроль ранее взяли подразделения Воздушно-десантных войск России.

Трагически известный на весь мир четвертый энергоблок - одно из самых опасных мест на станции. В апреле 1986 здесь произошла авария, был разрушен реактор энергоблока. В настоящий момент он скрыт саркофагом. Тут рекомендуют ходить только по асфальту, так как на земле могут оставаться радиационные вещества.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что радиоактивный фон в районе АЭС в норме, а персонал станции продолжает обслуживание объектов в штатном режиме, отслеживается радиоактивная обстановка.

В МО РФ подчеркнули, что совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих по обороне станции - это гарантия того, что нацформирования или другие террористические организации не будут иметь возможность воспользоваться обстановкой для организации ядерной провокации.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.

Позднее в Минобороны РФ обратили внимание, что Вооруженные Силы Российской Федерации не наносят удары по городам Украины. По информации МО РФ на вечер 25 февраля, число выведенных из строя объектов военной инфраструктуры Украины возросло до 211.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов

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