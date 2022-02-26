В посольстве РФ прокомментировали сообщения о задержании российского сухогруза во Франции

Пресс-атташе посольства РФ во Франции Антон Токовинин прокомментировал «Звезде» сообщения о задержании российского сухогруза в проливе Ла-Манш.

Как ранее утверждалось, дипломатам поступил звонок от капитана. Они незамедлительно связались с властями Франции для разъяснения ситуации. При этом издание AFP заявило, что сухогруз принадлежит находящейся под американскими санкциями компании.

«По информации посольства России, 26 февраля в 7 утра в территориальных водах Франции был задержан сухогруз. Его экипаж составил 19 человек. Два катера береговой охраны сопроводили судно до порта. В качестве формальной причины был назван таможенный досмотр. Выяснилось, что французские власти заинтересовались документацией судна. В которой написано, что компания «ПСБ Лизинг», в собственности которой это судно числится, находится в санкционном списке США», - рассказал Токовинин.

По его словам, на данный момент судно задержано. Решение о его дальнейшей судьбе будет приниматься в судебном порядке. На берег был спущен экипаж, ему ничего не угрожает.

Посольство со своей стороны направит ноту протеста в МИД Франции и предпримет необходимые меры для защиты прав и интересов российских моряков, подчеркнул Антон Токовинин.

В свою очередь в ПСБ заявили, что задержанный сухогруз не находится в собственности компании «ПСБ Лизинг». Подчеркивается, что российское торговое судно, перехваченное французскими властями в проливе Ла-Манш, было выкуплено собственником до введения санкций в соответствии с условиями договора лизинга.

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса и демилитаризации Украины. В связи с военной операцией ряд государств ввели ограничительные меры в отношении РФ.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что российско-американские отношения переживают «полный разрыв». Помимо этого, политик рассказал, что Штаты вводят санкции против крупнейшего банка России. По словам Джо Байдена, Вашингтон заблокирует четыре крупнейшие денежно-кредитные организация России, включая ВТБ.