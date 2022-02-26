Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В посольстве РФ прокомментировали сообщения о задержании российского сухогруза во Франции

Виктория Ивашечкина
16:25 26.02.2022
Ранее в СМИ сообщили о том, что судно принадлежит находящейся под американскими санкциями компании.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Glasgow Scotland, wikimedia
Читайте нас на:

Пресс-атташе посольства РФ во Франции Антон Токовинин прокомментировал «Звезде» сообщения о задержании российского сухогруза в проливе Ла-Манш.

Как ранее утверждалось, дипломатам поступил звонок от капитана. Они незамедлительно связались с властями Франции для разъяснения ситуации. При этом издание AFP заявило, что сухогруз принадлежит находящейся под американскими санкциями компании. 

«По информации посольства России, 26 февраля в 7 утра в территориальных водах Франции был задержан сухогруз. Его экипаж составил 19 человек. Два катера береговой охраны сопроводили судно до порта. В качестве формальной причины был назван таможенный досмотр. Выяснилось, что французские власти заинтересовались документацией судна. В которой написано, что компания «ПСБ Лизинг», в собственности которой это судно числится, находится в санкционном списке США», - рассказал Токовинин.

По его словам, на данный момент судно задержано. Решение о его дальнейшей судьбе будет приниматься в судебном порядке. На берег был спущен экипаж, ему ничего не угрожает.

Посольство со своей стороны направит ноту протеста в МИД Франции и предпримет необходимые меры для защиты прав и интересов российских моряков, подчеркнул Антон Токовинин.

В свою очередь в ПСБ заявили, что задержанный сухогруз не находится в собственности компании «ПСБ Лизинг». Подчеркивается, что российское торговое судно, перехваченное французскими властями в проливе Ла-Манш, было выкуплено собственником до введения санкций в соответствии с условиями договора лизинга.

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса и демилитаризации Украины. В связи с военной операцией ряд государств ввели ограничительные меры в отношении РФ. 

Ранее президент США Джо Байден заявил, что российско-американские отношения переживают «полный разрыв». Помимо этого, политик рассказал, что Штаты вводят санкции против крупнейшего банка России. По словам Джо Байдена, Вашингтон заблокирует четыре крупнейшие денежно-кредитные организация России, включая ВТБ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:57 В стране и мире
Песков рассказал об использовании украинскими националистами «бандер-мобилей»
15:33 В стране и мире
Россия закрыла свое воздушное пространство для Чехии, Болгарии, Польши
15:30 В стране и мире
ФСБ: украинские националисты расстреляли военнослужащего ВСУ, пытавшегося найти убежище в РФ
13:20 В стране и мире
Видео
Источник в МО РФ: ракета украинского ЗРК «Бук» ночью задела угол жилого дома в Киеве
11:48 В стране и мире
Украинские националисты нанесли удар «Градами» по жилым кварталам города Старобельск
Популярное
Видео
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.