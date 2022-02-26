В стране и мире Посольство РФ потребовало объяснений у властей Франции из-за задержания российского сухогруза Анна Касаткина По данным СМИ, сухогруз принадлежит компании, находящейся под санкциями. © Фото: German_World_War_II_tower_Jersey, Wikimedia Читайте нас на: Российский сухогруз задержан в проливе Ла-Манш. Эту информацию РИА Новости подтвердили в российском посольстве во Франции. Как уточняется, дипломатам поступил звонок от капитана. Они незамедлительно связались с властями Франции для разъяснения ситуации. Ранее о задержании российского судна заявило со ссылкой на Морскую префектуру AFP. Сухогруз, по данным издания, принадлежит находящейся под санкциями компании. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса и демилитаризации Украины. В связи с военной операцией ряд государств ввели ограничительные меры в отношении РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика