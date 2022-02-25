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Совет глав МИД стран Евросоюза одобрил пакет антироссийских санкций

Виктория Ивашечкина
22:03 25.02.2022
Ранее сообщалось, что ограничения затронут 70% российского рынка банковских услуг и ключевые государственные компании, включая оборонные.
Совет глав МИД стран Евросоюза одобрил пакет антироссийских санкций
© Фото: Guillaume Périgois, Unsplash
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после экстренного заседания глав МИД 27 стран-участниц сообщества в Брюсселе заявил, что был одобрен пакет санкций против России в связи с признанием РФ независимости ДНР и ЛНР. Ранее санкции были согласованы лидерами стран Евросоюза.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе по итогам экстренного саммита ЕС по Украине заявила, что второй пакет санкций Евросоюза затронет 70% российского рынка банковских услуг и ключевые государственные компании, включая оборонные.

Она также уточнила, что в пакет впервые включены финансовые санкции, лишающие РФ доступа к наиболее важным рынкам капитала. 

Новые антироссийские санкции, а также ограничения на экспорт в страну ввел Вашингтон. Президент США Джо Байден заявил, что санкции разработаны таким образом, чтобы увеличить долгосрочный негативный эффект для России и минимизировать последствия для США. 

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, однако РФ будет стремиться к ее демилитаризации. В связи с военной операцией ряд государств ввели ограничительные меры в отношении РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответные меры на санкции со стороны Запада последуют обязательно, в этом вопросе Россия будет исходить из своих собственных интересов.

По словам представителя Кремля, западные рестрикции предстоит проанализировать, и от этого анализа будет зависеть симметричность или асимметричность ответа

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