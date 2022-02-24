Байден заявил о «полном разрыве» отношений России и США

Президент США Джо Байден заявил, что российско-американские отношения переживают «полный разрыв».

«На данный момент в российско-американских отношениях полный разрыв, если они продолжат движение по этому пути», - отметил политик, выступая с речью, которая касалась решения России о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса.

Джо Байден также заявил, что большинство стран в мире в оппозиции к тому, что делает российское руководство.

Ранее политик в ходе обращения к американцам подчеркнул, что США вводят санкции против крупнейшего банка России. По словам Джо Байдена, Вашингтон заблокирует четыре крупнейшие денежно-кредитные организация России, включая ВТБ.

В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале специальной операции по защите ДНР и ЛНР. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственным за возможное кровопролитие будет киевский режим.

Впоследствии в Кремле обратили внимание, что в отношении специальной операции по защите народных республик Донбасса не может использоваться формулировка «оккупация» Украины.