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Володин рассказал, где на самом деле находится Зеленский

Иван Линдеманн
13:47 26.02.2022
Председатель Госдумы сообщил, что получил информацию от депутатов Верховной рады.
Володин рассказал, где на самом деле находится Зеленский
© Фото: Sergei Chuzavkov, ZUMAPRESS, globallookpress
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Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своим окружением сбежал во Львов. Об этом заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

Он отметил, что украинского лидера в Киеве не было уже вчера.

«Все видео, которые он публикует в социальных сетях, записаны заранее. Информация от депутатов Верховной рады, которые пытались с ним встретиться в Киеве. Их для встречи пригласили во Львов», - подчеркнул Володин.

Он добавил, что Зеленский находится под охраной неонацистов.

Накануне телеканал CNN сообщил, что президента Украины вывезли в бункер. Затем появилась информация, что власти США предложили Зеленскому помочь покинуть Киев. Но, по данным The Washington Post, президент якобы отказался от эвакуации из столицы.

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