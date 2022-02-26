Володин рассказал, где на самом деле находится Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своим окружением сбежал во Львов. Об этом заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

Он отметил, что украинского лидера в Киеве не было уже вчера.

«Все видео, которые он публикует в социальных сетях, записаны заранее. Информация от депутатов Верховной рады, которые пытались с ним встретиться в Киеве. Их для встречи пригласили во Львов», - подчеркнул Володин.

Он добавил, что Зеленский находится под охраной неонацистов.

Накануне телеканал CNN сообщил, что президента Украины вывезли в бункер. Затем появилась информация, что власти США предложили Зеленскому помочь покинуть Киев. Но, по данным The Washington Post, президент якобы отказался от эвакуации из столицы.