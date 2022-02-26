Володин рассказал, где на самом деле находится Зеленский
Председатель Госдумы сообщил, что получил информацию от депутатов Верховной рады.
© Фото: Sergei Chuzavkov, ZUMAPRESS, globallookpress
Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своим окружением сбежал во Львов. Об этом заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.
Он отметил, что украинского лидера в Киеве не было уже вчера.
«Все видео, которые он публикует в социальных сетях, записаны заранее. Информация от депутатов Верховной рады, которые пытались с ним встретиться в Киеве. Их для встречи пригласили во Львов», - подчеркнул Володин.
Он добавил, что Зеленский находится под охраной неонацистов.
Накануне телеканал CNN сообщил, что президента Украины вывезли в бункер. Затем появилась информация, что власти США предложили Зеленскому помочь покинуть Киев. Но, по данным The Washington Post, президент якобы отказался от эвакуации из столицы.