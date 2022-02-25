CNN: Зеленского вывезли в бункер

Президента Украины вывезли в бункер. Об этом сообщает CNN. Телеканал не уточняет, где именно находится убежище - в Киеве или каком-то другом месте.

Официального подтверждения этой информации нет. Ранее в социальных сетях сообщали, что премьер Италии не смог связаться с Зеленским. Президент Украины не вышел на связь, хотя переговоры были согласованы. Затем некоторые украинские СМИ писали, что из киевского аэропорта Жуляны вылетел некий борт.

Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Зеленский лжет, когда говорит о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Также, по словам главы МИД, президент Украины сам упустил возможности переговоров по безопасности.