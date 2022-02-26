Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: США готовы эвакуировать Зеленского

Ян Брацкий
04:58 26.02.2022
Ранее источники в Киеве сообщили, что сам Владимир Зеленский не давал никаких распоряжений о своей эвакуации.
СМИ: США готовы эвакуировать Зеленского
© Фото: Volodymyr Zelensky, Global Look Press
Читайте нас на:

Власти США готовы помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев. Это необходимо, чтобы украинский лидер не оказался в руках наступающих российских войск, уточнило издание The Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников.

«Американские чиновники в последние дни говорили с Зеленским о различных вопросах безопасности, включая наиболее безопасные для него места, чтобы обеспечить непрерывность работы правительства», - пишет газета.

Украинские источники издания сообщили, что сам Зеленский не давал никаких распоряжений о своей эвакуации из Киева, в том числе во Львов.

Специальная военная операция по защите Донбасса началась рано утром 24 февраля, после обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам. Российский лидер объяснил, что в сложившихся обстоятельствах действовать необходимо решительно.

Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины и жилым домам. Гражданскому населению ничего не угрожает, пояснили в оборонном ведомстве. Высокоточными средствами из строя выводится исключительно военная инфраструктура.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:18 В стране и мире
«Вам ли читать нам морали»: Небензя ответил постпреду США при ООН на заявление о «вторжении»
00:49 Армия
Минобороны РФ: жители украинского Мелитополя приветствовали российских военных красными флагами
01:40 В стране и мире
ЕС приостанавливает действие соглашения об упрощенной выдачи виз с Россией
00:18 Армия
Видео
На воде и в воздухе: кадры масштабных учений ВМФ РФ в Средиземном море
21:04 Армия
Видео
Опубликованы кадры переправы сил ЛНР через реку
Популярное
Видео
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.