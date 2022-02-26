СМИ: США готовы эвакуировать Зеленского

Власти США готовы помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев. Это необходимо, чтобы украинский лидер не оказался в руках наступающих российских войск, уточнило издание The Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников.

«Американские чиновники в последние дни говорили с Зеленским о различных вопросах безопасности, включая наиболее безопасные для него места, чтобы обеспечить непрерывность работы правительства», - пишет газета.

Украинские источники издания сообщили, что сам Зеленский не давал никаких распоряжений о своей эвакуации из Киева, в том числе во Львов.

Специальная военная операция по защите Донбасса началась рано утром 24 февраля, после обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам. Российский лидер объяснил, что в сложившихся обстоятельствах действовать необходимо решительно.

Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины и жилым домам. Гражданскому населению ничего не угрожает, пояснили в оборонном ведомстве. Высокоточными средствами из строя выводится исключительно военная инфраструктура.