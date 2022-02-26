СМИ: Зеленский отказался от американского предложения эвакуироваться из Киева
Издание The Washington Post сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский якобы отказался от эвакуации из Киева. Ранее такое предложение, по данным СМИ, было озвучено в адрес главы государства со стороны властей США.
«США готовы помочь Зеленскому покинуть Киев, но пока он отказывается ехать», - пишет газета.
Информацию о том, что Вашингтон готов эвакуировать президента Украины из Киева, была опубликована ранее в том же издании. Как отмечается в материале, в США пожелали, чтобы Зеленский «не оказался в руках российских войск».
По данным источников, Зеленский сам не предпринимал усилий для эвакуации. Речь идет не только о США, но и о потенциальной эвакуации во Львов – по версии украинских источников, Зеленский планирует оставаться в Киеве.
Специальная военная операция по защите Донбасса началась рано утром 24 февраля, после обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам. Минобороны России подчеркнуло, что ВС РФ не наносят ударов по городам Украины и жилым домам. Высокоточными средствами из строя выводится исключительно военная инфраструктура.