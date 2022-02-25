Зеленский заявил, что диалог между Москвой и Киевом начнется рано или поздно

Диалог между Москвой и Киевом рано или поздно начнется. Об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, чем раньше разговор начнется, тем меньшими будут потери.

«России рано или поздно придется говорить с нами, говорить, как закончить боевые действия и остановить это вторжение», - сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что не боится вести переговоры с Россией о нейтральном статусе своей страны и готов к ним.

Накануне первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов выразил мнение, что с нынешним украинским руководством Москва не будет вести переговоры.

Утром в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Кроме того, российский лидер заявил о принятом решении о демилитаризации и денацификации Украины.