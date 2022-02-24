«Триумфальное шествие Запада остановлено»: Никонов объяснил смысл операции по защите ДНР и ЛНР

Двадцать четвертого февраля 2022 года закончился однополярный мир и триумфальное шествие Запада. С таким заявлением в прямом эфире телеканала «Звезда» выступил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

«Мы предупреждали об этом на протяжении всех последних 30 лет. Мы объясняли, что случится, когда они начали бомбить Югославию, когда они начали нарушать все нормы международного права в Ираке, Ливии и так далее. Мы объясняли, что Украина в НАТО - это красная линия, которую мы никогда не дадим переступить. Нам не верили, нас игнорировали, нас не слушали», - отметил он.

По словам Никонова, с нынешним украинским руководством Москва не будет вести переговоры.

«Что касается конечной точки, то в истории не бывает конечной точки. Она всегда развивается. На этом этапе Россия своей цели не скрывает. Наша цель - это дружественная нам суверенная Украина, которая будет братской страной для Российской Федерации, где никогда не будут больше размещаться западные войска, где не будет военной инфраструктуры НАТО», - заключил он.

Сегодня в Кремле сообщили, что сроки специальной военной операции Вооруженных сил России по защите Донбасса будут определяться результативностью и целесообразностью.

Днем 24 февраля президент Украины в ходе обращения к нации объявил о разрыве дипотношений с Россией. В МИД РФ заявили, что решение Киева - это логичное завершение русофобской политики Владимира Зеленского.