Зеленский подписал указ о создании ставки верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в стране ставки верховного главнокомандующего. Подписанный документ был размещен на официальном сайте главы государства.

«Для обеспечения стратегического руководства Вооруженными силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами... постановляю образовать ставку верховного главнокомандующего», - сказано в тексте указа.

Ранее Владимир Зеленский объявил на Украине всеобщую мобилизацию.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о принятом им решении о проведении спецоперации по демилитаризации Украины. В телеобращении к российским гражданам он напомнил, что ранее ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой о помощи, и отметил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий». Глава государства при этом призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие, а ответственность за возможное кровопролитие возложил на официальный Киев.