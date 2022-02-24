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Кремль: главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии ВСУ

Ян Брацкий
00:08 24.02.2022
По мнению глав республик, Киев наращивают силы на линии соприкосновения и ориентируется на силовое решение конфликта.
Кремль: главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии ВСУ
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в отражении атак ВСУ.  Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе», - заявил Песков.

В своем обращении Пушилин и Пасечник указали на обострение ситуации в Донбассе и угрозы со стороны украинских властей. Со слов глав республик, ВСУ наращивают силы на линии соприкосновения и ориентируются на силовое решение конфликта, пишет ТАСС.

«В условиях продолжающейся военной агрессии со стороны ВСУ в республиках происходит разрушение гражданской и промышленной инфраструктуры, школ, больниц, детских садов и самое страшное - гибель мирного населения в том числе детей», - процитировал Песков обращение лидеров республик.

Решение о признании ДНР и ЛНР Путин принял вечером, 21 февраля, после заседания Совбеза РФ. Глава государства попросил Федеральное Собрание ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания республик. Впоследствии Владимир Путин подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Днем позже Госдума РФ единогласно ратифицировала эти документы.

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