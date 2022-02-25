Зеленский объявил на Украине всеобщую мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране всеобщую мобилизацию в течение 90 суток. Об этом говорится в указе его канцелярии. Соответствующий указ Зеленский внес в Верховную раду, передает агентство УНИАН.

«Постановляю объявить и провести общую мобилизацию», - говорится в указе Зеленского.

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. В обращении к нации Путин заявил, что сложившиеся обстоятельства требуют решительных действий. Ранее с просьбой оказать военную помощь в отражении участившихся атак ВСУ к Москве обратились главы Донецкой и Луганской народных республик.

По итогам минувшего дня в Минобороны заявили, что все поставленные перед группировками войск Вооруженных Сил РФ на день задачи выполнены успешно. Было добавлено, что группировки войск Донецкой и Луганской народных республик прорвали хорошо оборудованную эшелонированную оборону ВСУ, продвинулись на 6-8 километров в глубину. Это стало возможным благодаря огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации.

В общей сложности в результате ударов российских Вооруженных Сил удалось вывести из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины.