Обеспечен выход на Херсон: в Минобороны РФ рассказали об итогах дня специальной операции

Продолжается проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Все поставленные перед группировками войск Вооруженных Сил РФ на день задачи выполнены успешно. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Было добавлено, что группировки войск Донецкой и Луганской народных республик прорвали хорошо оборудованную эшелонированную оборону ВСУ, продвинулись на 6-8 километров в глубину. Это стало возможным благодаря огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации, отметил Конашенков.

«Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым», - заявил официальный представитель российского оборонного ведомства.

По его словам, в общей сложности в результате ударов российских Вооруженных Сил удалось вывести из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины.

Конашенко также добавил, что с начала проведения специальной операции сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» ВСУ.

Сегодня, 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственным за возможное кровопролитие будет киевский режим.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов