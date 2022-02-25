Песков рассказал, от чего будет зависеть ответ РФ на санкции Запада

Ответные меры на санкции со стороны Запада последуют обязательно, в этом вопросе Россия будет исходить из своих собственных интересов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, ответные меры последуют», - сказал он в ходе брифинга.

Песков отметил, что западные рестрикции предстоит проанализировать, и от этого анализа будет зависеть симметричность или асимметричность ответа.

«Будем действовать исходя из наших интересов», - заключил представитель Кремля.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, однако РФ будет стремиться к ее демилитаризации. В связи с военной операцией ряд государств ввели ограничительные меры в отношении РФ.

В частности, Евросоюз объявил о санкциях, которые затронут 70% российского рынка банковских услуг и ключевые государственные компании, включая оборонные.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя масштабные санкции в отношении России, заявил, что Британия будет вытеснять РФ из мировой экономики.

Новые антироссийские санкции, а также ограничения на экспорт в страну ввел Вашингтон. Президент США Джо Байден заявил, что санкции разработаны таким образом, чтобы увеличить долгосрочный негативный эффект для России и минимизировать последствия для США.