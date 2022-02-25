В МИД заявили, что Москва сожалеет о разрыве российско-украинских отношений

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия сожалеет о разрыве дипломатических отношений Москвы и Киева. В ведомстве выразили надежду, что в итоге «история расставит все на свои места».

«Надеемся, что история скоро расставит все на свои места и верим во многовековую мудрость украинского и русского народов, которые веками населяли территорию современной Украины», - подчеркнула дипломат.

Днем ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ходе обращения к нации заявил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Политик уточнил, что власти страны выдают и будут выдавать оружие всем гражданам. Он пообещал ежечасно информировать украинцев о ситуации.

В свою очередь в МИД России заявили, что решение Киева разорвать дипломатические отношения с Москвой было логичным завершением русофобской политики Владимира Зеленского.

Кроме того, по словам Марии Захаровой, Украина уже ранее фактически разорвала отношения с Москвой, при этом сохраняя статус наличия дипломатического взаимодействия.

Президент РФ Владимир Путин утром в четверг, 24 февраля, в телеобращении к россиянам объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства заявил, что решительных и незамедлительных действий от Москвы требуют обстоятельства. Президент напомнил, что народные республики Донбасса обратились к РФ за помощью.

В результате на всей территории Украины было введено военное положение. По данным российской разведки, подразделения и военнослужащие украинской армии массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.