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Захарова заявила, что Украина разрывала дипломатические отношения с Россией каждый день

Анна Назайкина
19:05 24.02.2022
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Globallookpress
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе со «Звездой» заявила, что Украина уже ранее фактически разорвала отношения с Москвой, при этом сохраняя статус наличия дипломатического взаимодействия.

«Украина просто разрывает каждый день эти отношения. Она выходила системно из всех наших и двусторонних соглашений, и соглашений в рамках СНГ», - сказала дипломат.

Захарова отметила, что практически каждый квартал «было что-то новое» по экономической части, по части безопасности, по гуманитарному сотрудничеству.

«Выходили, рвали, снимали с себя обязательства, делали это осознанно не в связи с какими-то эмоциями, абсолютно осознанно, просто на практике сохраняя при этом статус наличия дипломатических отношений, рвали эти отношения, поэтому это началось не сегодня», - добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Сегодня, 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственным за возможное кровопролитие будет киевский режим.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна разорвала дипломатические отношения с Россией. Глава государства отметил, власти страны выдают и будут выдавать оружие всем гражданам.

Впоследствии стало известно, что украинское Министерство иностранных дел отозвало в Киев временного поверенного в делах Украины в РФ для проведения консультаций. Кроме того, сообщалось об эвакуации сотрудников дипломатического представительства из российской столицы.

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