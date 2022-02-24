МИД РФ назвал логичным завершением русофобской политики Зеленского разрыв дипотношений

Решение Киева разорвать дипломатические отношения с Москвой - это логичное завершение русофобской политики Владимира Зеленского. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

«Это не наш выбор. Разрыв дипотношений является логическим завершением целенаправленной русофобской политики киевских властей, начиная с кровавого переворота 2014 года, разрыва Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 2018 году и целого букета законов, направленных на дискриминацию прав и свобод русскоязычного населения Украины», - сказали РИА Новости в ведомстве.

О разрыве дипотношений президент Украины объявил в ходе обращения к нации. Также Зеленский заявил, что власти страны выдают и будут выдавать оружие всем гражданам.

Ранее утром он ввел на всей территории страны военное положение. Позднее решение президента единогласно поддержала Верховная рада.

Такая реакция последовала на утреннее заявление Владимира Путина. Президент России сообщил, что страна начинает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства заявил, что решительных и незамедлительных действий от Москвы требуют обстоятельства.

По последним данным Минобороны России, силы Донецкой и Луганской народных республик прорвали оборону Украины в Донбассе.