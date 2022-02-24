Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД РФ назвал логичным завершением русофобской политики Зеленского разрыв дипотношений

Иван Линдеманн
13:34 24.02.2022
В российском ведомстве подчеркнули, что это не их выбор. Украина шла к этому с 2014 года.
МИД РФ назвал логичным завершением русофобской политики Зеленского разрыв дипотношений
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Решение Киева разорвать дипломатические отношения с Москвой - это логичное завершение русофобской политики Владимира Зеленского. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

«Это не наш выбор. Разрыв дипотношений является логическим завершением целенаправленной русофобской политики киевских властей, начиная с кровавого переворота 2014 года, разрыва Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 2018 году и целого букета законов, направленных на дискриминацию прав и свобод русскоязычного населения Украины», - сказали РИА Новости в ведомстве.

О разрыве дипотношений президент Украины объявил в ходе обращения к нации. Также Зеленский заявил, что власти страны выдают и будут выдавать оружие всем гражданам.

Ранее утром он ввел на всей территории страны военное положение. Позднее решение президента единогласно поддержала Верховная рада.

Такая реакция последовала на утреннее заявление Владимира Путина. Президент России сообщил, что страна начинает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства заявил, что решительных и незамедлительных действий от Москвы требуют обстоятельства.

По последним данным Минобороны России, силы Донецкой и Луганской народных республик прорвали оборону Украины в Донбассе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:00 В стране и мире
Два российских гражданских грузовых судна подверглись ракетному удару ВСУ в Азовском море
12:30 В стране и мире
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией
12:59 Армия
Видео
В Минобороны России подчеркнули, что позиции сложивших оружие подразделений ВСУ не подвергаются ударам
11:28 В стране и мире
Захарова предложила британцам «отдохнуть» в ответ на предложение помощи Украине
10:49 Армия
В Минобороны РФ назвали «полным враньем» заявления главкома ВСУ о потерях авиации и бронетехники России
Популярное
Видео
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.