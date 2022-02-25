Армия Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6 процентов военным пенсионерам Тимур Шерзад Согласно подписанному президентом документу, пенсия увеличивается с 1 января 2022 года. Обеспечат это увеличение различные механизмы, предусмотренные законодательством России. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6 процентов для военных пенсионеров. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно этому документу, пенсия увеличивается с 1 января 2022 года. Обеспечат это увеличение различные механизмы, предусмотренные законодательством России. Ранее сообщалось, что закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6% принят Госдумой РФ. Также Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. На этой встрече Асад осудил дестабилизирующую политику США и НАТО. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика