Путин предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров на 8,6%

Президент РФ Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц на 8,6%. Речь идет о 2,6 миллионах человек, заявил глава государства на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Накануне, 20 января, Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому страховые пенсии в стране будут проиндексированы на уровне 8,6% в 2022 году.

«Мы не должны забывать и про военных пенсионеров. Считаю необходимым применить такой же подход и в отношении военных пенсионеров и приравненных к ним лиц. Имею в виду вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур. В целом это порядка 2 млн 600 тысяч человек», - сказал Путин.

Глава государства напомнил, что ранее планировалось проиндексировать пенсии военным пенсионерам на 4% с октября текущего года, что ниже фактической инфляции, поэтому он предложил проиндексировать на 8,6%, но уже с января, как и для всех пенсионеров.

Материал подготовил Андрей Аркадьев