В стране и мире Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6% Алексей Курильченко Законопроект приняли сразу в трех чтениях. © Фото: Максим Богодвид, РИА Новости Читайте нас на: Государственная дума России принял законопроект об индексации пенсий военных пенсионеров на 8,6%. Проект принят сразу в трех чтениях. «В соответствии с законопроектом размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6% с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством», - цитирует РИА Новости текст законопроекта. Законопроект об индексации военных пенсий, подготовленный кабинетом министров, внесли в Госдуму 11 февраля. Проиндексировать выплаты военным пенсионерам предложил глава государства Владимир Путин. Речь идет о 2,6 миллионах человек, заявил ранее президент. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика