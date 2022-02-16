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Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%

Алексей Курильченко
16:31 16.02.2022
Законопроект приняли сразу в трех чтениях.
Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Государственная дума России принял законопроект об индексации пенсий военных пенсионеров на 8,6%. Проект принят сразу в трех чтениях.

«В соответствии с законопроектом размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6% с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством», - цитирует РИА Новости текст законопроекта.

Законопроект об индексации военных пенсий, подготовленный кабинетом министров, внесли в Госдуму 11 февраля. Проиндексировать выплаты военным пенсионерам предложил глава государства Владимир Путин. Речь идет о 2,6 миллионах человек, заявил ранее президент.

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