Басурин прокомментировал обстрелы ВСУ в Горловке, в результате которых погибли учителя

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин прокомментировал «Звезде» сообщения об обстрелах со стороны украинских военных в Горловке в ДНР, в результате которых погибли двое учителей.

Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу, 25 февраля, обстрелы в Горловке и других прифронтовых поселках начались с 05.30. Глава администрации населенного пункта сообщил, что ведется огонь из орудий разного калибра: 82 мм, 120 мм, 122 мм, 125 мм, 152 мм.

«Также в результате обстрела Донецка был ранен мужчина. Районы Донецка и Горловки сейчас самые обстреливаемые. Ситуация на данный момент очень сложная», - отметил Басурин.

По его словам, продвижение российских военных идет по намеченному плану. При этом Басурин отметил, что сейчас есть определенные сложности в виде погодных условий.

«Плюс не все украинские военные осознали, в какую ситуацию они попали. Некоторые оказывают сопротивление. Думаю, что в ближайшие дни вопрос будет решен», - подытожил Басурин.

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. По данным Минобороны России, украинские военнослужащие покидают свои позиции. В ходе боевых действий сложили оружие и сдались уже более 150 бойцов ВСУ.

В этот же день в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что артиллерия ВСУ атаковала Донецк.

Уточнялось, что украинские военные выпустили по столице Донецкой Народной Республики из района населенного пункта Марьинка десять снарядов калибром 120 миллиметров. Стоит отметить, что использование данных боеприпасов запрещено Минскими соглашениями.

Ранее Эдуард Басурин сообщил, что численность иностранных наемников на Украине может составлять несколько сотен человек. Точное число, по его словам, не сможет сказать даже Киев. Также Басурин сообщил, что заявления Киева о том, что гражданские объекты на территории Украины подвергаются ударам, не соответствуют действительности.