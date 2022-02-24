Басурин заявил, что на Украине несколько сотен иностранных наемников

Численность иностранных наемников на Украине может составлять несколько сотен человек. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Точное число, по словам Басурина, не сможет сказать даже Киев.

«За последнее время я озвучил, что порядка где-то 700-800 человек», - сказал он.

В последние дни ситуация на линии соприкосновения обострилась, спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов. В пятницу, 18 февраля, с территории Донбасса началась эвакуация мирных жителей, кроме военнообязанных мужчин.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин принял решение признать независимость Донецкой и Луганской народных республик и заключил о договоры о сотрудничестве и взаимопомощи с их главами.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале о специальной военной операции в Донбассе. Решение принято в связи с просьбой к РФ о помощи от глав ДНР и ЛНР.