В ДНР заявили об обстреле Донецка украинской артиллерией
Артиллерия ВСУ атаковала Донецк. Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно сообщению представительства, опубликованному в Telegram, украинские военные выпустила по столице Донецкой народной республики из района населенного пункта Марьинка десять мин калибром 120 миллиметров. Стоит отметить, что использование данных боеприпасов запрещено Минскими соглашениями.
В среду, 23 февраля, руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Украина обязана добровольно отвести силы от линии соприкосновения в Донбассе. Вскоре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что главы ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину с просьбой помочь в отражении атак ВСУ.