Лавров: Запад встал на сторону Киева по саботажу Минских соглашений

Запад встал на сторону Украины по саботажу и разрушению Минских соглашений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с представителями МИД ЛНР и ДНР. Встреча состоялась в Москве.

«Все эти годы наши западные коллеги последовательно выгораживали украинский режим, закрывая глаза на военные преступления против мирного населения», - подчеркнул министр иностранных дел.

Он добавил, что НАТО и Евросоюз покрывали украинское руководство и в последние недели, когда оно окончательно вознамерилось захватить ЛНР и ДНР силовым путем, объявило о безальтернативности вступления Украины в НАТО и стало грозить обретением ядерного оружия.

По словам Лаврова, в этой ситуации Москва не могла остаться безучастной к обращениям глав республик Донбасса о военной помощи перед лицом агрессора.

Глава МИД Лавров также обратил внимание, что Запад опровергает факт очевидного геноцида на Украине.