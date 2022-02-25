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Лавров: Запад встал на сторону Киева по саботажу Минских соглашений

Светлана Иванова
12:36 25.02.2022
Глава МИД РФ указал, что НАТО и Евросоюз покрывали украинское руководство и в последние недели, когда Украина объявила о безальтернативности вступления страны в НАТО и стала грозить обретением ядерного оружия.
Лавров: Запад встал на сторону Киева по саботажу Минских соглашений
© Фото: ТРК "Звезда"
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Запад встал на сторону Украины по саботажу и разрушению Минских соглашений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с представителями МИД ЛНР и ДНР. Встреча состоялась в Москве.

«Все эти годы наши западные коллеги последовательно выгораживали украинский режим, закрывая глаза на военные преступления против мирного населения», - подчеркнул министр иностранных дел.

Он добавил, что НАТО и Евросоюз покрывали украинское руководство и в последние недели, когда оно окончательно вознамерилось захватить ЛНР и ДНР силовым путем, объявило о безальтернативности вступления Украины в НАТО и стало грозить обретением ядерного оружия.

По словам Лаврова, в этой ситуации Москва не могла остаться безучастной к обращениям глав республик Донбасса о военной помощи перед лицом агрессора.

Глава МИД Лавров также обратил внимание, что Запад опровергает факт очевидного геноцида на Украине.

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