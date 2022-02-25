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«Не идите на войну»: добровольно сложившие оружие бойцы ВСУ обратились к сослуживцам

Ян Брацкий
03:58 25.02.2022
Продолжение боевых действий добровольно отказавшиеся от сопротивления бойцы 53-й бригады ВСУ назвали бессмысленным кровопролитием.
«Не идите на войну»: добровольно сложившие оружие бойцы ВСУ обратились к сослуживцам
© Фото: ТРК "Звезда"
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Бойцы 53-й бригады ВСУ, добровольно сложившие оружие во время боев на линии соприкосновения в Донбассе, призвали своих сослуживцев последовать их примеру, прекратить сопротивление и сохранить свои жизни.

«Сегодня был отрезан от своих сослуживцев и дабы не подвергать опасности свой личный состав - принял решение сложить оружие добровольно. Мужики, смотрите сами и думайте сами. Это ваш личный выбор. Меня могут не понять, но вы сами должны расставить для себя приоритеты. Отходить нам было некуда, я решил спасти раненного и ребят, которые только пришли в батальон», - рассказал командир сложивших оружие бойцов ВСУ в беседе со съемочной группой программы «Главное» телеканала «Звезда».

Военнослужащие отметили, что ничем хорошим для ВСУ это противостояние не закончится, а сами они хотят вернуться к семьям.

«Я хотел бы передать сослуживцам, что если вы хотите жить и жить без страха, то не идите на войну. Складывайте оружие и прекращайте воевать. Ничем хорошим это не закончится», - добавил еще один военнослужащий.

Продолжение боевых действий добровольно отказавшиеся от сопротивления бойцы назвали бессмысленным кровопролитием.

«Я призываю своих товарищей сложить оружие во избежание дальнейших жертв и кровопролития. Все вернемся живыми домой», - согласился со своими сослуживцами другой боец 53-й бригады ВСУ.

Рано утром, 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственным за возможное кровопролитие будет киевский режим.

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