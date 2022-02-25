Associated Press: звуки стрельбы слышны у правительственного квартала в Киеве

Звуки стрельбы слышны у правительственного квартала в Киеве. Об этом сообщает Associated Press. Других подробностей агентство не приводит.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что за время специальной операции по защите Донбасса сложили оружие и сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины. Также ведомство опубликовало кадры со отказавшимися от ведения боевых действий военными Украины. В МО РФ уточнили, что к сложившим оружие относятся с уважением.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что некоторые украинские военные понимают бесперспективность сопротивления и сдаются в плен.