Глава ДНР заявил, что украинские военные понимают бесперспективность сопротивления и сдаются

Ситуация в зоне конфликта меняется. С таким заявлением выступил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, некоторые украинские военные понимают бесперспективность сопротивления и сдаются в плен.

Пушилин подчеркнул, что те украинские военные, которые подпишут согласие о неучастии в боевых действиях, смогут вернуться в свои семьи.

Также глава ДНР подчеркнул, что украинские радикалы не сдаются. По словам Пушилина, среди военнослужащих ДНР за минувшую ночь есть раненые и погибшие.

Ранее ФСБ опубликовала видео с украинскими пограничниками, которые решили сдаться. Они объяснили свое решение тем, что не принимают фашизм на Украине.

Министерство обороны России сообщило, что за время операции РФ сложили оружие и сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины.