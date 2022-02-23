Пушилин призвал Украину добровольно отвести силы от линии соприкосновения в Донбассе

Украина обязана добровольно отвести силы от линии соприкосновения в Донбассе. Соответствующее заявление сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Это самый оптимальный вариант, чтобы они (Украинские войска. - Прим. ред.) покинули добровольно, чтобы вывезли оружие», - сказал Пушилин в эфире «Соловьев.Live».

Напомним, в последнее время ситуация в Донбассе серьезно обострилась. В ДНР и ЛНР заявили о регулярных обстрелах со стороны ВСУ. Руководство республик приняло решение о временной эвакуации местных жителей в Россию в связи с существующей угрозой вторжения украинских военных. В субботу, 19 февраля, главы Луганской и Донецкой народных республик подписали указы о всеобщей мобилизации, а после обратились к официальной Москве с просьбой признать независимость республик.

Президент РФ Владимир Путин пописал указ о признании ЛНР и ДНР. Также российский лидер подписал договоры с главами республик Донбасса о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Двадцать второго февраля Совет Федерации ратифицировал их.