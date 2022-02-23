Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Конфликт в Донбассе ТЕГИ

Пушилин призвал Украину добровольно отвести силы от линии соприкосновения в Донбассе

Роман Захаров
23:37 23.02.2022
По мнению главы ДНР, такие действия со стороны официального Киева будут самым оптимальным вариантом.
Пушилин призвал Украину добровольно отвести силы от линии соприкосновения в Донбассе
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
Читайте нас на:

Украина обязана добровольно отвести силы от линии соприкосновения в Донбассе. Соответствующее заявление сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Это самый оптимальный вариант, чтобы они (Украинские войска. - Прим. ред.) покинули добровольно, чтобы вывезли оружие», - сказал Пушилин в эфире «Соловьев.Live».

Напомним, в последнее время ситуация в Донбассе серьезно обострилась. В ДНР и ЛНР заявили о регулярных обстрелах со стороны ВСУ. Руководство республик приняло решение о временной эвакуации местных жителей в Россию в связи с существующей угрозой вторжения украинских военных. В субботу, 19 февраля, главы Луганской и Донецкой народных республик подписали указы о всеобщей мобилизации, а после обратились к официальной Москве с просьбой признать независимость республик.

Президент РФ Владимир Путин пописал указ о признании ЛНР и ДНР. Также российский лидер подписал договоры с главами республик Донбасса о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Двадцать второго февраля Совет Федерации ратифицировал их. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:08 В стране и мире
Кремль: главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии ВСУ
19:01 В стране и мире
Видео
Корреспондент «Звезды» попал под обстрел в Донбассе
16:56 В стране и мире
Видео
СК выявил 85 лиц, которые причастны к использованию запрещенных методов войны на Донбассе
15:52 В стране и мире
Видео
ФСБ показала кадры задержания планировавших теракт в Крыму
20:22 В стране и мире
Видео
Грохот канонады и горящие дома: что происходит на линии соприкосновения в Донбассе
Популярное
Видео
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.