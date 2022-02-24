МО РФ: подразделения и военнослужащие украинской армии массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение

Подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Это следует из данных разведки, сообщили в Министерстве обороны России.

«Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются», - отметили в ведомстве.

Также в МО РФ сообщили, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает.

«Высокоточным оружием выводятся из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ», - сказали в Минобороны.

Кроме того, в ведомстве назвали полным враньем заявление главнокомандующего ВСУ о якобы потерях российских самолетов и бронетехники.

Ранее в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины подавлены. Военнослужащие пограничной службы Украины не оказывают никакого сопротивления российским подразделениям.

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Николай Баранов