МИД оценил угрозу санкций Запада против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва зеркально отреагирует на санкции Европы и США. Оценив угрозу ограничений со стороны Запада, она также отметила, что подготовка к этому шла все эти годы.

«Мы будем реагировать так, как реагировали и до этого - будем отвечать зеркально, симметрично, асимметрично, как того потребует ситуация. Будем исходить из собственных интересов», - отметила Захарова в эфире «Россия 24».

Несколькими днями ранее американский президент Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты вводят ряд новых санкций против РФ. Президент предупредил, что Вашингтон будет ужесточать их в зависимости от того, какие действия будет предпринимать Москва по отношению к Украине.

В четверг, 24 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решения по антироссийским мерам будут приняты сегодня в ходе заседания G7 и встречи Европейского совета, а также во время саммита Североатлантического альянса, который запланирован на ближайшее время.

Французский глава уточнил, что санкции Европейского союза против России коснутся военной, экономической и энергетической сфер.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства уточнил, что целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины.

В этот же день в Кремле заявили, что сроки специальной операции по защите ДНР и ЛНР будут определяться президентом России Владимиром Путиным. Верховный главнокомандующий РФ будет учитывать результативность и целесообразность дальнейших действий, подчеркнул Дмитрий Песков.