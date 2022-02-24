Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД оценил угрозу санкций Запада против России

Виктория Ивашечкина
17:51 24.02.2022
Ранее в США объявили о подготовке введения нового пакета ограничений против РФ в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР.
МИД оценил угрозу санкций Запада против России
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва зеркально отреагирует на санкции Европы и США. Оценив угрозу ограничений со стороны Запада, она также отметила, что подготовка к этому шла все эти годы.

«Мы будем реагировать так, как реагировали и до этого - будем отвечать зеркально, симметрично, асимметрично, как того потребует ситуация. Будем исходить из собственных интересов», - отметила Захарова в эфире «Россия 24».

Несколькими днями ранее американский президент Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты вводят ряд новых санкций против РФ. Президент предупредил, что Вашингтон будет ужесточать их в зависимости от того, какие действия будет предпринимать Москва по отношению к Украине. 

В четверг, 24 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решения по антироссийским мерам будут приняты сегодня в ходе заседания G7 и встречи Европейского совета, а также во время саммита Североатлантического альянса, который запланирован на ближайшее время.

Французский глава уточнил, что санкции Европейского союза против России коснутся военной, экономической и энергетической сфер. 

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства уточнил, что целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины. 

В этот же день в Кремле заявили, что сроки специальной операции по защите ДНР и ЛНР будут определяться президентом России Владимиром Путиным. Верховный главнокомандующий РФ будет учитывать результативность и целесообразность дальнейших действий, подчеркнул Дмитрий Песков.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:37 В стране и мире
Видео
Автомобиль с дипномерами покинул здание посольства Украины в Москве
17:53 В стране и мире
Роскомнадзор потребовал снять ограничения со страницы «Звезды» в Facebook
16:47 В стране и мире
Видео
ФСБ показала последствия ракетного удара ВСУ по российскому гражданскому судну в Азовском море
16:23 Армия
Видео
Шойгу распорядился командирам относиться с уважением к украинским военнослужащим
15:07 В стране и мире
МИД Украины заявил, что начал эвакуацию посольства из Москвы
Популярное
Видео
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.