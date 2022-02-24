Макрон рассказал о готовящихся санкциях против России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решения по антироссийским мерам будут приняты сегодня в ходе заседания G7 и встречи Европейского совета, а также во время саммита Североатлантического альянса, который запланирован на ближайшее время.

«Мы примем решения сегодня днем в ходе заседания G7, в ходе встречи Евросовета вечером в Брюсселе и на саммите НАТО в ближайшее время. Санкции в отношении России будут соответствовать агрессии, которую она совершила», - заявил французский лидер в ходе обращения к гражданам страны.

Макрон обратил внимание, что санкции Европейского союза против России коснутся военной, экономической и энергетической сфер.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что началась специальная операция по защите народных республик Донбасса. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.

В Кремле обратили внимание, что в отношении специальной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик не может быть использована формулировка «оккупация» Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины. Он также добавил, что будущее страны будет определять украинский народ.

Впоследствии генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что на территории Украины на данный момент отсутствуют силы военно-политического блока и планов по их направлению также нет. Твердые гарантии безопасности альянс предоставляет только союзникам, отметил он.