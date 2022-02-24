Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Слово «оккупация» неприменимо для демилитаризации Украины, заявили в Кремле

Светлана Иванова
14:28 24.02.2022
Представитель Кремля пояснил, что целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины, о чем ранее сообщил президент РФ.
Слово «оккупация» неприменимо для демилитаризации Украины, заявили в Кремле
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
Читайте нас на:

В отношении специальной военной операции по защите Донбасса нельзя использовать формулировку «оккупация» Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в ходе брифинга.

Представитель Кремля пояснил, что целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины, о чем ранее информировал глава РФ Владимир Путин. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что милитаризация Украины представляет «угрозу для нашего народа».

Песков добавил, что будущее Украины определит сам украинский народ.

«Никто не говорит об оккупации. И в данном случае это слово здесь неприменимо... Говорил о двух задачах, которые были сформулированы Верховным главнокомандующим, президентом страны. Остальное уже это вопрос выбора украинского народа», - заявил пресс-секретарь российского лидера.

По мнению Пескова, сейчас невозможно рассуждать о том, изменится ли что-нибудь на Украине после проведения спецоперации. Представитель Кремля добавил, что он не может «принимать участие в таких дискуссиях сейчас».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:07 В стране и мире
МИД Украины заявил, что начал эвакуацию посольства из Москвы
15:03 В стране и мире
ФСБ: украинские пограничники больше не охраняют границу с Россией
14:00 В стране и мире
Два российских гражданских грузовых судна подверглись ракетному удару ВСУ в Азовском море
12:30 В стране и мире
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией
12:59 Армия
Видео
В Минобороны России подчеркнули, что позиции сложивших оружие подразделений ВСУ не подвергаются ударам
Популярное
Видео
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.