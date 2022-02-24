Слово «оккупация» неприменимо для демилитаризации Украины, заявили в Кремле

В отношении специальной военной операции по защите Донбасса нельзя использовать формулировку «оккупация» Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в ходе брифинга.

Представитель Кремля пояснил, что целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины, о чем ранее информировал глава РФ Владимир Путин. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что милитаризация Украины представляет «угрозу для нашего народа».

Песков добавил, что будущее Украины определит сам украинский народ.

«Никто не говорит об оккупации. И в данном случае это слово здесь неприменимо... Говорил о двух задачах, которые были сформулированы Верховным главнокомандующим, президентом страны. Остальное уже это вопрос выбора украинского народа», - заявил пресс-секретарь российского лидера.

По мнению Пескова, сейчас невозможно рассуждать о том, изменится ли что-нибудь на Украине после проведения спецоперации. Представитель Кремля добавил, что он не может «принимать участие в таких дискуссиях сейчас».