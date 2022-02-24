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МИД Украины заявил, что начал эвакуацию посольства из Москвы

Анна Назайкина
15:07 24.02.2022
Сегодня, 24 февраля, президент России Владимир Путин сообщил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик.
МИД Украины заявил, что начал эвакуацию посольства из Москвы
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Министерство иностранных дел Украины отозвало в Киев временного поверенного в делах Украины в России для проведения консультаций и начало эвакуацию сотрудников посольства в Москве, сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

«МИД Украины... отозвал в Киев временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покотило для проведения консультаций и начал эвакуацию украинского посольства в Москве», - заявили в украинском МИД.

Напомним, что сегодня, 24 февраля, президент России Владимир Путин сообщил о том, что началась специальная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Путин также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.

В Кремле обратили внимание, что в отношении специальной операции по защите Донбасса не может быть использована формулировка «оккупация» Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины. Он также добавил, что будущее страны определит сам украинский народ.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что на территории Украины сейчас нет сил военно-политического блока и планов по их направлению также нет. Твердые гарантии безопасности альянс предоставляет только союзникам, отметил он.

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