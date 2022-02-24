Столтенберг заявил, что у НАТО нет планов по направлению войск на Украину

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что на территории Украины в настоящий момент не присутствуют силы военно-политического блока и планов по их направлению также нет.

«На территории Украины нет сил НАТО и планов по их направлению туда тоже нет. Мы поддерживаем Украину, но твердые гарантии безопасности предоставляем только союзникам по НАТО», - сказал он после заседания постоянных представителей в Брюсселе.

Напомним, что сегодня, 24 февраля, президент России Владимир Путин сообщил о том, что началась специальная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Путин также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.

Впоследствии в Кремле обратили внимание, что в отношении специальной операции по защите Донбасса не может быть использована формулировка «оккупация» Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины. Он также добавил, что будущее страны определит сам украинский народ.