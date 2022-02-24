В Брянскую область и Крым прибыли отказавшиеся продолжать службу на Украине пограничники

В ФСБ РФ сообщили о прибытии в Брянскую область и Крым 42 пограничников, которые ранее отказались продолжать службу на Украине.

«Покинувшие места службы украинские пограничники прибывают на территорию Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве заявили о том, что украинские пограничники больше не охраняют границу с Россией. Там добавили, что по состоянию на 13.00 украинские подразделения на границе двух стран покинуты.

Утром в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства уточнил, что целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины.

В этот же день в Кремле заявили, что сроки специальной операции по защите ДНР и ЛНР будут определяться президентом России Владимиром Путиным. Верховный главнокомандующий РФ будет учитывать результативность и целесообразность дальнейших действий, подчеркнул Дмитрий Песков.

В понедельник, 21 февраля, Владимир Путин заявил о необходимости признать независимость ДНР и ЛНР. Также глава государства подписал соответствующий указ.

Во вторник, 22 февраля, Госдума единогласно ратифицировала соглашения о дружбе и сотрудничестве с Луганской и Донецкой народными республиками.