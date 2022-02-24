ФСБ: украинские пограничники больше не охраняют границу с Россией

Украинские пограничники больше не охраняют границу с Россией. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.

«Украинские пограничники массово покидают места дислокации на российско-украинской границе», - отметили в ведомстве.

Там добавили, что по состоянию на 13.00 украинские подразделения на границе двух стран покинуты.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства указал, что целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины.

В Минобороны РФ заверили, что по городам Украины не наносятся никакие ракетные, авиационные или артиллерийские удары, а гражданскому населению ничего не угрожает.