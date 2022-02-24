Россиян призвали отложить поездки в южные регионы РФ до 2 марта

Ростуризм рекомендовал путешественникам воздержаться от поездок в шесть южных регионов России до 2 марта и рассмотреть возможность переноса дат путешествия.

Речь идет о Ростовской и Воронежской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыме и Калмыкии. То есть регионах, где аэропорты уже закрыты до 03.45 (мск) 2 марта в связи с осложнением военной обстановки на Украине.

«Просьба рассмотреть перенос сроков совершения путешествия на удобные для туриста даты, сохранив денежные средства у туроператора, что допустимо и не противоречит законодательству Российской Федерации», - говорится в сообщении на сайте Ростуризма.

При этом подчеркивается, что «необходимо иметь в виду, что все вышеуказанное относится к существенным условиям договора о реализации туристского продукта, изменение которых допускается только по соглашению сторон такого договора».

Владимир Путин утром в четверг, 24 февраля, в телеобращении к россиянам объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства заявил, что решительных и незамедлительных действий от Москвы требуют обстоятельства. Президент напомнил, что народные республики Донбасса обратились к РФ за помощью.

В свою очередь, на всей территории Украины было введено военное положение. По данным российской разведки, подразделения и военнослужащие украинской армии массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.

Ранее сообщалось, что Украина закрыла свое воздушное пространство из-за высоких рисков авиационной безопасности. Отмечалось, что решение было принято в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Украины и Положения об использовании воздушного пространства Украины.