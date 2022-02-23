В Раду внесли проект о закрытии границы Украины с Россией и Белоруссией

В Верховную раду внесли законопроект о закрытии границы Украины с Россией и Белоруссией. Документ опубликован на сайте украинского парламента.

«Внести в Верховную раду Украины представление об объявлении военного положения на территории Донецкой и Луганской областей; принять меры реагирования по прекращению транспортного сообщения с Российской Федерацией и закрытию государственной границы с Республикой Беларусь и Российской Федерацией», - говорится в проекте.

В пояснительной записке сказано, что эти меры обусловлены тем, что Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Указ о признании Владимир Путин подписал 21 февраля по итогам внеочередного заседания Совета безопасности. В документе также дано поручение министерству обороны России обеспечить мир на территории народных республик Донбасса.