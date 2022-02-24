В Кремле сообщили, что будет определять сроки военной операции ВС РФ на Украине

В Кремле сообщили, что будет определять сроки специальной военной операции Вооруженных сил России на Украине. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сроки определяются результативностью и целесообразностью, они будут определяться Верховным главнокомандующим», - заметил Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Песков добавил, что первоисточником в таких вопросах должны быть российские военные, ведь именно они и занимаются проведением операции.

Ранее «Звезда» публиковала кадры выдвижения техники ВС РФ на границе с Украиной.

Также Минобороны России сообщало, что мирному населению Украины ничего не угрожает. При этом в ведомстве подчеркнули, что позиции тех подразделений ВСУ, что сложили оружие, ударам не подвергаются.